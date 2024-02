Jo Squillo derubata a Roma: "Mi hanno portato via tutto". La video denuncia

"È successo anche a me". Jo Squillo, su Instagram, racconta la sua disavventura vissuta a Roma e di essere stata derubata mercoledì notte in via Ugo Ojetti, nel quartiere Talenti. "Ecco come ho ritrovato la mia macchina - dice mostrando la vettura distrutta vicino alla sede Rai - Tre valigie con la mia storia sparite: canzoni, sentimenti, progetti, abiti memorabili, computer, documenti" scrive in un post, accompagnato dalla video denuncia.

Oltre alla didascalia la cantante ha raccontato l'accaduto nel video, la cantante reduce da Sanremo ricostruisce: "Mi hanno portato via tutto, erano più o meno le 20.30. Mi hanno spaccato il vetro della macchina e mi hanno rubato tutte le valigie. Ero in partenza, mi sono fermata a mangiare vicino alla Rai, agli studi Dear. Forse ci hanno tenuti d'occhio".

"Un po' di leggerezza da parte mia o speranza che gli altri non commettano certe cose. È un momento difficile. Per non parlare dei gioielli preziosi che mi hanno portato via e che facevano parte della mia vita da 30 anni. È molto dura. Ma fortunatamente stiamo bene, si va avanti". Sotto al post Instagram sono comparsi moltissimi commenti di supporto e vicinanza da parte dei fan.