Scomparso da via Lanciani, appello della moglie: "Non ha telefono, né documenti. Aiutatemi a trovarlo"

Si è allontanato dalla sua abitazione in zona Lanciani/Piazza Bologna lo scorso 25 di marzo. Poi è sparito. Sono ore di apprensione per Jean De Dieu Obambi Bede di cui non si hanno tracce due giorni. Residente nella zona della circonvallazione Nomentana il 60enne italiano soffre di Alzheimer e non ha con sé né telefono cellulare, né documenti. A lanciare un appello per ritrovarlo dopo aver sporto denuncia ai carabinieri la moglie, Ernica Immirzi: "Stiamo cercando mio marito, si è allontanato sabato all'ora di pranzo da via Lanciani è sicuramente disorientato non ha con se il telefono e neanche documenti si chiama Jean se qualcuno lo vede per favore fermatelo lo veniamo a prendere, è una persona tranquilla. Chiamatemi per favore 3351322571".

Contattata da RomaToday, la moglie di Jean spiega che il marito era solito fare delle brevi passeggiate in zona. Sabato però ha fatto perdere le sue tracce. "E' alto 1,86 e pesa 85 chili. Capelli e occhi neri. Al momento della scomparsa indossava una felpa blu scuro, dei jeans e delle scarpe da ginnastica azzurre".

A rilanciare l'appello anche Penelope Lazio, associazione onlus che si occupa di persone scomparse: "Chiediamo il vostro aiuto per rintracciare Jean, potrebbe essere in stato confusionale. Si è allontanato il 25 marzo da Roma (RM) zona Villa Torlonia. Per informazioni e segnalazioni Pronto Penelope 339.6514799 (anche whatsapp) oppure il 112".