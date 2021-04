Studente rapina operai e minaccia residenti: i colpi di 'Jack coltello'

Tre tentate rapine e due colpi messi a segno. Tutte con il coltello in mano che hanno fruttato un magro bottino di 165 euro. Sembra la storia di un rapinatore qualunque, ma invece è quella di uno studente di 17 anni, 'Jack coltello'. Il ragazzo, che diventerà maggiorenne a giugno, ha colpito a pochi metri da casa, in zona Dragona.

Tutto è andato in scena tra il 30 marzo e il 31. 'Jack coltello', con in mano l'omonima arma bianca, intorno alle 21:30 ha provato a saccheggiare le tasche e le borse di tre passanti. La prima vittima, un uomo di 50 anni, minacciato appunto con il coltello. "Dammi i soldi e il marsupio", ha detto il ragazzo senza però fare i conti con la reazione della vittima che, reagendo, è fuggita.

Poco dopo altri due tentativi di rapina. Il primo ai danni di una pensionata, l'altro di un uomo di 59 anni. In entrambe le occasioni, però, un'auto che passava ha spaventato il 17enne mandando in fumo il suo piano. I tentativi sono però andati a segano il mattino seguente.

Il 17enne, con il suo fidato coltello, ha aggredito un operaio di 65 anni rubandogli 5 euro. Poco dopo, ad un altro operaio, ha invece sfilato 165 euro. Le vittime hanno tutte denunciato i fatti e così i carabinieri, dopo una indagine che si è avvalsa anche delle immagini delle telecamere di sorveglianza, hanno ricostruito il quadro rintracciando il giovane, già conosciuto alle forze dell'ordine.

'Jack coltello', trovato in possesso dell'arma utilizzata per le sue rapine, è stato denunciato in attesa di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria. Chi indaga ora dovrà capire se il minorenne ha colpito anche altre volte.