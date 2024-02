Il maestro Italo Gatti trovato morto in casa a Roma. Era scomparso da novembre

È stato ritrovato privo di vita il 76enne maestro in pensione Italo Gatti. Il ritrovamento nella sua casa, in via Antonio Degli Effetti, nel quartiere dell'Alberone. Del suo caso si era occupata la trasmissione Chi l'ha visto? che aveva riportato la denuncia dei vicini che non lo vedevano da novembre. In particolare i vicini segnalavano la finestra sempre aperta e la posta non ritirata. Da qui l'appello: "Controllate in casa, siamo preoccupati".

E nella serata di oggi vigili del fuoco e carabinieri sono intervenuti in via Degli Effetti. Proprio utilizzando la finestra aperta segnalata dai condomini, i vigili del fuoco, dopo aver sollevato la scala, sono entrati nell'appartamento al civico 15, ritrovando Italo Gatti riverso sul pavimento. Il cadavere, secondo quanto si apprende, era praticamente mummificato, segnale di un decesso avvenuto da tempo.

Gatti viveva da solo e si pensava avesse abbandonato la propria abitazione per darsi alla vita di strada. Dall'appartamento inoltre non si percepivano cattivi odori. L'appello dei vicini e la presenza della finestra aperta, ha portato alla decisione di intervenire.