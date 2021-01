Due baby tartarughe salvate sul litorale romano, la storia a lieto fine di Iris e Loto

Una storia a lieto fine dalle coste del litorale romano. Si chiamano Iris e Loto i due esemplari di tartarughe Caretta caretta trovate spiaggiate una a causa maltempo e l'altra a causa di una ferita provocata da un amo da pesca. Ggrazie al tempestivo intervento del reparto Sommozzatori dei Vigili del Fuoco e della rete TartaLazio Iris e Loto sono state portate al Centro di Primo Soccorso Tartarughe Marine a Zoomarine - scrivono dal parco acquatico di Torvaianica - dove hanno ricevuto le prime cure".

"Non si poteva attendere un evento più felice per i bambini nella giornata dell’Epifania sulle coste di Torvaianica. Sono state infatti ritrovate e salvate due tartarughe, esemplari di Caretta Caretta, sulle coste di Ostia e Torvaianica ed immediatamente prese in cura dai veterinari del Parco Acquatico di Zoomarine". E’ il commento di Piergiorgio Benvenuti e Cinzia Caruso, rispettivamente Presidente del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale e responsabile del Dipartimento Tutela e Difesa degli Animali dell’Associazione.

In particolare Loto, una piccola tartaruga di dieci mesi, è stata ritrovata spiaggiata ed in difficoltà per le forti mareggiate di questi giorni ad Ostia. Iris, di circa 7 anni, è stata invece salvata sulla spiaggia di Torvaianica grazie al recupero del reparto sommozzatori dei Vigili del Fuoco, dopo aver ingerito un amo di circa 3 centimetri.

"Quest’anno la festa della Befana sul litorale Ostia-Torvaianica sarà ricordata – commentano Benvenuti e Caruso- proprio per le due Caretta-Caretta salvate. In questi giorni abbiamo acceso i riflettori sulle tonnellate di rifiuti e soprattutto di plastica che con la mareggiata si sono accumulati sulla costa fra Fiumicino ed Ardea, plastica che rappresenta proprio una delle più gravi minacce alla sopravvivenza dei mari e degli oceani. Ricordiamo –proseguono gli esponenti di Ecoitaliasolidale – che si stima che nel 2050 vi saranno più rifiuti che pesci in acqua e le tartarughe sono fra gli esemplari a rischio, infatti sempre più frequentemente ingoiano la plastica scambiandola per meduse per sbaglio o per altre gustose prede. L’evento di queste ore rappresenta una vera e propria notizia felice con due giovani e stupendi esemplari salvati".

Come informano ancora dal parco acquatico di Torvaianica: "Sono 60 le tartarughe che hanno trovato cure e protezione al Centro di Primo Soccorso Tartarughe Marine, una realtà che opera grazie al sostegno degli ospiti di Zoomarine. Grazie a tutti i nostri ospiti, che con le loro donazioni hanno reso possibile il salvataggio e la salvaguardia di questi splendidi animali".