"Ti do una sprangata in faccia", inviata di Striscia aggredita a Cinecittà

"Ti do una sprangata in faccia" e ancora "Se non ti levi dal ca*** ti ficco sto coso (il microfono, ndr) in cu**". È questa l’accoglienza, condita da insulti e spintoni, che alcuni sconosciuti hanno riservato a Rajae Bezzaz. Il servizio andato in onda venerdì sera su Canale 5 voleva fare luce su alcune presunte occupazioni abusive di appartamenti all'interno di un condominio di via Caio Sulpicio, a Cinecittà.

Come spiega l'inviata del tg satirico di Mediaset: "Questo palazzo con giardino era di proprietà dell'Enasarco. L'ente previdenziale dei rappresentati di commercio. Nel 2014 gli appartamenti vengono alienati, ma non tutti quelli che ci abitavano avevano i mezzi per poterli acquistare".

Rajae che poi intervista uno dei condomini che anonimamente le spiega: "La colpa è di Enasarco, più che un riscatto un ricatto. Hanno venduto gli immobili a 200, 230mila euro. Dal 2020 abbiamo una situazione di occupazione di appartamenti all'interno del nostro condominio che andrà via via peggiorando. Siamo stati oggetti di una vera e propria aggressione da parte di organizzazioni criminali. Buttano giù porte, muri, cancelli qualunque cosa gli crei ostacolo per prendere possesso e dopo una settimana le persone scompaiono ed entrano le persone che hanno commissionato l'esigenza dell'immobile. Le persone cominciano ad avere paura".

L'inviata di Striscia spiega ancora che "14 appartamenti rimasti sul groppone della fondazione Abaco e Enasarco risultano occupati illegalmente. Nel condominio si mormora di un racket peruviano delle occupazioni. Gli ultimi a essere pizzicati dai carabinieri mentre cambiavano la serratura sono stati tre italiani con precedenti nel 2021. Un brutto film già visto tante volte". "Abbiamo fatto una colletta per pagare un avvocato - dichiara ancora il residente ai microfoni di Striscia - che ha mandato diffida all'Ente per murarli. Purtroppo qualche giorno dopo gli occupanti non solo erano entrati ma avevano letteralmente demolito la struttura".

L'inviata entra nel palazzo e comincia a bussare alle porte degli inquilini. Alcuni aprono, altri no. Poi una prima minaccia da dietro una porta: "Ti do una sprangata in faccia". Rajae scende nel cortile e viene aggredita verbalmente da due ragazzi: "Telecamere di me***. Fai un bel lavoro di me***. Trovate un lavoro. Ma chi sei? Per chi lavori per RomaToday de sto ca**. Te lo ficco in cu** (riferito al microfono ndr). Te devi leva' dar ca**". "Solito brutto film già visto tante volte", il commento del presentatore Enzo Iacchetti con l'inviata che poi conclude il servizio.