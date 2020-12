Termini: colpito da un treno mentre cammina sui binari, grave un 33enne

E’ vivo per una fortunata casualità un uomo colpito da un treno in transito nei pressi della stazione Termini mentre camminava sui binari. L’incidente è avvenuto lunedì pomeriggio. A rimanere ferito un cittadino peruviano di 33 anni, trasportato d’urgenza in ospedale dall’ambulanza del 118.

In particolare l’incidente è avvenuto intorno alle 19:15 dll’1 dicembre quando il 33enne è stato investito da un treno della linea Civitavecchia-Roma nei pressi del principale scalo ferroviario dell’Esquilino. Urtato dal convoglio 20361 mentre tentava di attraversare i binari, il cittadino sudamericano è stato scaraventato sulla massicciata senza per sua fortuna essere travolto dal convoglio, ma solamente colpito dallo stesso.

Soccorso dal personale del 118 il ferito è stato quindi trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni Addolorata grave ma da quanto si apprende non in pericolo di vita. Sul posto per accertare l’accaduto ed ascoltare il macchinista ed i testimoni gli agenti del Compartimento di Polizia Ferroviaria del Lazio.

Per consentire l’intervento della Polfer si sono registrati delle inevitabili ripercussioni al traffico ferroviario, rallentato fra Roma Tuscolana e Roma Termini. Terminati gli accertamenti le linee sono tornate progressivamente alla normalità a partire dalle 20:50. Effetti sulla mobilità: rallentamenti fino a 70 minuti per 26 Regionali, 2 Regionali sono stati cancellati e 3 limitati nel percorso.