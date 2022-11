Investito da un treno della metro B: diciannovenne in pericolo di vita. Servizio in tilt

Un ragazzo di 19 anni è stato investito da un treno della metro B a piazza Bologna. È quanto avvenuto oggi, 2 novembre, intorno alle 15 circa. A dare l'allarme il macchinista del treno che ha cercato di arrestare la marcia. Sul posto il 118, i vigili del fuoco, la polizia e i carabinieri.

I pompieri hanno lavorato per sollevare il treno ed estrarre la persona rimasta incastrata sotto al mezzo. Il giovane diciannovenne romano è stato soccorso e portato in codice rosso all'Umberto I in gravi condizioni. È in pericolo di vita.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia Parioli che non escludono nessuna pista. Atac, per permettere le operazioni, ha bloccato la circolazione in due tronconi. I treni sono rimasti attivi tra Monti Tiburtini e Rebibbia e tra Castro Pretorio e Laurentina. Nelle due tratte interrotte, Castro Pretorio <-> Jonio e Castro Pretorio <-> Monti Tiburtini, è attivo un servizio sostitutivo con autobus navetta.

#info #atac - metro B/B1 - aggiornamento - abbiamo interrotto la circolazione sulle tratte:

-Castro Pretorio-Monti Tiburtini

-Castro Pretorio-Ionio

per consentire un soccorso a una persona sui binari alla fermata Bologna. Bus sostitutivi in arrivo sulle tratte interrotte #Roma November 2, 2022