Insegue e sperona auto con a bordo una famiglia, poi investe il padre tre volte

Ha inseguito e speronato un'auto con a bordo una famiglia. Mandata fuori la strada la vettura ha poi investito l'uomo alla guida, un 44enne, ferendolo gravemente e costringendolo alle cure dell'ospedale, dove si trova in gravissime condizioni. Il pomeriggio di terrore ha preso vita intorno alle 16:00 di lunedì a Fiumicino. A dare l'allarme la figlia del ferito, una ragazza di 14 anni con una chiamata choc al 112: "Correte, mio padre è stato investito da un matto".

Sul posto accorrono i Carabinieri del Nucleo Radiombobile della Compagnia di Ostia che trovano la famiglia sotto choc ed arrestano l'investitore, un 51enne romano residente a Fiumicino. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma i fatti hanno cominciato a prendere corpo su via Giorgio Giorgis dove la Ford Fiesta nella quale si trovavano padre, madre e figlia ha incrociato sulla sua strada una Alfa 147 con alla guida l'investitore.

Qui, per cause ancora al vaglio degli investigatori, presumibilmente perchè andava troppo piano, l'Alfa con alla guida il 51enne ha cominciato a lampeggiare ed inseguire la Fiesta dando vita ad una 'caccia' andati avanti per diversi chilometri. Le due auto percorrono via Giuseppe Fontana, poi via del Faro dove la 147 sperona e manda fuori strada la Fiesta.

Il 44enne alla guida di quest'ultima scende dalla vettura e, sotto gli occhi increduli della figlia e della moglie viene investito tre volte, sino ad essere sbalzato e distruggere il parabrezza anteriore dell'Alfa 147.

Fra il panico e la paura dei presenti arrivano i carabinieri che fermano il 51enne. Diversa sorte per il padre di famiglia, affidato alle cure dell'ambulanza del 118 e trasportato all'ospedale San Camillo dove si trova prognosi riservata in gravi condizioni, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Identificato in un 51enne romano ma residente a Fiumicino l'investitore è stato arrestato e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Sotto choc la figlia e la moglie del 44enne.