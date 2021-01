Ciampino, investito da un treno in stazione: è gravissimo

Paura a Ciampino quando, nel pomeriggio di domenica 3 gennaio, un uomo è stato investito un treno regionale in transito presso la stazione ferroviaria. Tempestivo l'intervento dei vigili del Fuoco che sono arrivati alle 18:52, riuscendo così a soccorrere l'uomo.

Era ancora in vita ma in gravissime condizioni quando i pompieri sono riusciti ad estrarlo con manovre di estricazione, attraverso martinetti idraulici e divaricatore oleodinamico. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale più vicino.

Sul posto sono intervenute la squadra di Marino (15A) , quella di Tuscolano 2 (12/A) , il carro sollevamenti e il Capoturno provinciale. Anche il 118 e la Polizia Ferroviaria. Restano da chiarire la dinamica e la causa dell'incidente.