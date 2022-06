Incidente sul lavoro al centro commerciale: dipendente del supermercato investito da un camion, è grave

Incidente sul lavoro al centro commerciale Porta di Roma dove un dipendente del supermercato è stato investito da un camion. Con diversi politraumi, l'uomo è stato trasportato d'urgenza in condizioni gravi in ospedale. L'incidente alle 7:00 di stamattina, lunedì 27 giugno, in via Alberto Lionello, nel quadrante nord est della Capitale.

Secondo quanto si apprende ad investire il lavoratore del supermercato Conad che si trova nella galleria commerciale di Porta di Roma, il conducente di un camion adibito a trasporto merci dopo preso nel senso contrario di marcia una rampa di uscita, invece che di entrata.

Resosi conto di aver errato manovra il camionista ha inserito la retromarcia ed ha investito il dipendente del supermarket, un 56enne regolarmente assunto. In condizioni da subito gravi, il lavoratore è stato preso in carico dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea con diversi politraumi.

Sul posto per ricostruire l'accaduto ed accertare la dinamica gli agenti del III distretto Fidene Serpentara di polizia a cui sono affidate le indagini sull'incidente sul lavoro.