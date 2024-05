Investito sui binari: treni fermi tra Tuscolana e Roma Termini

Treni fermi sul nodo ferroviario di Roma per l'investimento di un uomo. L'incidente ferroviario è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 16 maggio, grave, ma ancora in vita, l'uomo investito è stato trasportato d'urgenza in ospedale in codice rosso.

È stato un macchinista a segnalare intorno alle 17:50 l'investimento di una persona sui binari fra le stazioni Roma Tuscolana e Roma Termini. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria e il personale del 118 che ha trasportato l'uomo in codice rosso all'ospedale San Giovanni.

Al fine di consentire l'intervento dei soccorsi la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Roma Tuscolana e Roma Termini con inevitabili disagi e rallentamenti. Come informano da Trenitalia "Treni Alta Velocità e Intercity con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti". Mentre "i treni regionali potranno subire limitazioni di percorso e cancellazioni, anche sulla linea Orte - Fiumicino Aeroporto".

Aggiornamento 20:05

Come scrive Rfi: "Dalle ore 20:05 nel nodo di Roma, la circolazione ferroviaria, precedentemente sospesa tra Roma Tuscolana e Roma Termini è in graduale ripresa dopo l’autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle autorità competenti intervenute sul posto".