Investiti da un bus in pieno centro, due uomini in pericolo di vita

Gravissimo incidente nella notte tra sabato e domenica in piazza di Santa Maria Maggiore, dove due uomini sono stati investiti da un autobus Atac nei pressi delle strisce pedonali. In queste ore stanno lottando per la vita negli ospedali Umberto I e San Giovanni.

L’incidente si è verificato intorno a mezzanotte, nel pieno centro di una Roma affollata di turisti per il ponte del 2 giugno. Stando alle testimonianze di chi ha assistito, i due feriti - entrambi di 41 anni e residenti a Praga - stavano attraversando in direzione della basilica quando è sopraggiunto un bus della linea 75 che ha colpito entrambi frontalmente.

L’urto è stato fortissimo. Il bus con il parabrezza in frantumi ha fermato la corsa, e nel giro di pochi minuti, davanti ai passanti sotto choc, sono arrivati vigili del fuoco, volanti della questura, agenti della polizia locale di Roma Capitale e ambulanze, e la piazza è stata transennata.

Le operazioni di soccorso sono state complesse: i vigili del fuoco hanno dovuto sollevare il bus per raggiungere uno dei feriti, finito sotto il mezzo dopo l’impatto, e hanno poi affidato entrambi alle ambulanze per la corsa in ospedale. Le loro condizioni sono gravissime.

“Abbiamo sentito un forte schianto, abbiamo pensato ci fosse stato un incidente tra mezzi - raccontano due testimoni a RomaToday - poi abbiamo capito che due persone erano state investite dall’autobus”.

La dinamica esatta dell’incidente è ancora al vaglio degli agenti del I Gruppo Trevi, che dovranno accertare a quale velocità procedeva il bus e se i due uomini al momento dell’impatto si trovassero sulle strisce pedonali.