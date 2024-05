Dolori di stomaco e vomito, quattro studentesse romane in gita finiscono in ospedale

Potrebbe essere stata un'intossicazione alimentare, ma il problema potrebbe aver avuto anche un'altra origine. Si è concluso in ospedale a Palermo il viaggio d’istruzione per quattro studentesse del liceo Orazio di Roma che erano arrivate pochi giorni prima in Sicilia, insieme agli altri, per scoprire le bellezze del capoluogo e alcuni dei luoghi diventati simbolo della legalità e della lotta alla mafia.

Subito dopo il ricovero di venerdì scorso, i medici del Policlinico di Palermo hanno avvisato i carabinieri dell'accaduto ipotizzando che si fossero intossicati mangiando cibo avariato in qualche ristorante. Così in ospedale è arrivata una pattuglia del Nucleo radiomobile per ascoltare i professori che si trovavano lì e che avrebbero potuto fornire informazioni utili per ricostruire gli spostamenti fatti negli ultimi giorni.

I docenti ascoltati hanno ripercorso a ritroso tutte le tappe, immaginando un'altra spiegazione ai dolori addominali e ai conati di vomito. "Siamo arrivati il 21 - spiegano dal liceo Orazio - e il primo caso l’abbiamo avuto la sera stessa. Poi abbiamo mangiato sempre insieme e per questo abbiamo ipotizzato che si potesse trattare di un virus ‘portato’ da Roma. Una studentessa ci ha raccontato che anche il suo istruttore di pallavolo era stato male".

Nonostante questo dettaglio i sanitari del Policlinico hanno voluto fare ugualmente tutti gli accertamenti per stabilire la causa di quel malore che ha colpito solo quattro ragazze su 43 studenti, che alloggiavano in una struttura alberghiera nella zona della stazione centrale. La diagnosi è stata la stessa per tutte e quattro: enterite. "Abbiamo mangiato tutti le stesse cose, tra agriturismi della provincia e ristoranti a Palermo, ed era tutto molto buono", aggiunge una professoressa. Lo stesso pomeriggio le giovani sono state dimesse e, poche ore dopo, si sono imbarcate sul volo per tornare a Roma.

Al di là del fuori programma, spiegano ancora dal liceo romano, quello a Palermo è stato un "viaggio bellissimo incentrato sul tema della legalità. Abbiamo fatto un progetto con Radio 100 passi e abbiamo visitato Corleone, Cinisi e Capaci, realizzando poi una puntata per la radio". E su Palermo aggiungono: "E' una città fantastica anche se un po’ caotica, ma noi romani siamo abituati a ben altro. Per il resto abbiamo apprezzato la gentilezza delle persone, dal farmacista al libraio, dai baristi ai ristoratori. I ragazzi erano entusiasti".

