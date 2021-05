Montesacro, nube tossica fuoriesce dalla tintoria: grave il titolare. Intossicata anche una dipendente

Paura in una tintoria di Roma dove, in zona Montesacro, il titolare di una ditta è rimasto intossicato dopo aver inalato una nube tossica fuoriuscita da un macchinario. È quanto successo intorno alle 10:45 di oggi, in via Valfurva all'altezza dell'incrocio con via Vallarsa.

Il guasto sarebbe avvenuto su una macchina del negozio. Secondo quanto ricostruito il titolare avrebbe tentato di spegnerla, ma i fumi inalati gli hanno fatto perdere i sensi. L'uomo, in gravi condizioni, è stato estratto dal locale dai vigili del fuoco intervenuti e portato con urgenza al policlinico Umberto I. Una dipendente della tintoria, lievemente intossicata, è stata soccorsa sul posto dal 118.

Sul posto oltre alle squadre dei vigili del fuoco di Nomentano e del Nucleo NBCR, anche la polizia locale di Roma Capitale, che ha chiuso via Valfurva, e i carabinieri.