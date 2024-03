Guasto alla caldaia, due giovani intossicati dal monossido di carbonio

Momenti di paura a Civitavecchia dove due giovani sono stati soccorsi la scorsa notte, in uno stabile, per una intossicazione da monossido di carbonio. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 00.30 dopo essere stati allertati per una fuoriuscita della sostanza gassosa dovuta alla rottura di una caldaia. Sul posto, in via Pietro Pardi, anche i sanitari del 118 hanno soccorso i due giovani che vivono nell'appartamento e li hanno trasferiti in ospedale.

I pompieri, con una strumentazione dedicata, hanno scandagliato lo stabile confermando la fuoriuscita di monossido di carbonio, individuata all'interno di tubature dell'acqua per il riscaldamento. A quel punto i pompieri hanno poi subito chiuso il contatore del gas che serviva l'appartamento.

I giovani sono stati trasportati al policlinico Gemelli. Non sono in pericolo di vita. Il personale del 118 ha poi controllato tutti gli occupanti dello stabile: non ci sono stati ulteriori intossicati. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area. Sul posto anche la polizia di Stato. Si indaga accertare le cause dell'accaduto.