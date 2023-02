Paura in un convento: fuga di monossido di carbonio, cinque intossicati. Uno è grave

Paura in un convento di Roma dove questa notte, per la fuoriuscita di monossido di carbonio, cinque persone sono state soccorse. Tra loro una è stata trasportata in codice rosso al policlinico Umberto I.

L'allarme poco dopo le 4 in via Nicolo V, nella zona di Borgo Pio a due passi dal Vaticano. All'interno del convento di San Francesco veniva segnalata la fuoriuscita di sostanza tossica che poi si è accertato essere monossido di carbonio. Sul posto i vigili del fuoco che, intervenuti, hanno tratto in salvo i cinque ospiti all'interno e messo in sicurezza l'area.

Ambulanze in via Nicolo V: una ha trasportato il più grave tra gli intossicati all'Umberto I. Presenti anche i tecnici Italgas per accertare le cause della fuoriuscita.