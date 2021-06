Traversa del Grillo: intonaci pericolanti sulla campata del ponte del Tevere

L'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la costruzione

Via Traversa del Grillo

Intonaci a rischio caduta su un ponte che attraversa il Tevere nella provincia nord della Capitale. La richiesta d'intervento ai vigili del fuoco da via Traversa del Grillo, strada che collega la via Salaria e la via Tiberina, nel Comune di Monterotondo.

Poco prima delle 9:00 la sala operativa del Comando Provinciale di Roma ha infatti inviato sul posto la squadra 5A di Montelibretti con il Nucleo SAF (Speleo-Alpino-Fluviale). Effettuta una prima verifica, tramite delle manovre con tecniche speleo, i pompieri hanno quindi rimosso delle piccole parti di intonaco prospicenti la campata del ponte al fine di evitare che che potessero cadere sulle imbarcazioni in transito.

La Traversa del Grillo è stata chiusa temporaneamente per consentire l'intervento dei vigili del fuoco e riaperta una volta terminata la messa in sicurezza del ponte.