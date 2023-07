L'intervista | I tre anni del generale Falferi alla guida del comando provinciale dei carabinieri

Aveva lasciato Roma nel 2005, dopo aver guidato per tre anni la compagnia dell'Eur. Nel gennaio del 2021 è tornato nella Capitale, questa volte nelle vesti di comandante del comando provinciale dei carabinieri di Roma. Il generale di brigata Lorenzo Falferi il prossimo 25 luglio, assumerà il comando della Legione carabinieri Toscana con sede a Firenze e per l'occasione ripercorre tramite RomaToday i momenti salienti dei due anni e mezzo di permanenza alla guida del comando provinciale dei Carabinieri di Roma, molto impegnativi e efficaci. Un ritorno nella Città Eterna dopo oltre 15 anni. Un'intervista che è stata anche l'occasione di salutare e ringraziare tutti i cittadini di Roma e provincia. Proprio attraverso la voce del nostro giornale e del nostro lavoro ha ringraziato la prefettura, tutte le altre forze di polizia e le istituzioni nelle quali ha riscontrato la massima collaborazione nella comune unità d’intenti.

Un caloroso saluto e ringraziamento che ha voluto rivolgere a tutti gli oltre 6000 uomini e le donne del comando provinciale di Roma per il lavoro, spesso oscuro, che fanno 365 giorni l’anno in favore della comunità, per migliorare sempre più la qualità del vivere di tutti con un sincero ringraziamento ai rappresentanti del mondo dell'informazione "sempre attenti e capaci, con i quali sono maturati costruttivi momenti di confronto a vantaggio di una corretta informazione sempre assicurata in favore del cittadino".

Nato a Nuoro, 56 anni, coniugato, con un figlio, aveva già prestato servizio nella Capitale per quattro anni. Poi il ritorno nel gennaio del 2021.

Generale Falferi, dopo aver lasciato Roma nel 2005 vi è tornato nel 2021. Come trovò la città e quanto è cambiata in questi tre anni nei quali è stato al vertice del comando provinciale dei carabinieri?

"Ho trovato una città estremanete dinamica, con le complicazioni delle grandi città europee. Ho trovato una città ancor più dinamica. Le cose si sono accelerate, il dinamismo è diventato in alcuni casi parossismo. Una città che sta trovando una sua dimensione. Che ha saputo dare delle risposte in termini di sicurezza. Roma è una città sicura, una città che rispetto ad altri grandi metropoli europee garantisce una qualità della vita in termini statistici molto elevata. Una città ricca di sfide. È stato un impegno importante, ma anche estremamente esaltante".

Quali le priorità che ha affrontato come comandante del comando provinciale dell'Arma di Roma?

"Le priorità di Roma sono state fondamentalmente legate al livello di sicurezza della cittadinanza. È stata la priorità che come comandante provinciale ho inteso affrontare immediatamente con tutte le articolazioni dell'Arma sul territorio. In una splendida sinergia con le altre componenti istituzionali, con le altre forze di polizia, sotto la guida attenta e scrupolosa da parte della prefettura. Ho trovato sicuramente un clima estremamente positivo e propositivo, che ha saputo affrontare le diverse problematiche cercando sempre la soluzione migliore. Indubbiamente i problemi ci sono, ma sono legati ad una realtà legata ad una grande metropoli cittadina. Ma ho trovato la capacità di affrontarle e risolverle con il sano spirito pratico che permette e ci ha permesso di ottenere grandi risultati. E devo dire che in questi tre anni non per merito mio, ma per merito di uno spirito condiviso e di squadra, le istituzioni cittadine hanno saputo fare quadrato, soprattutto alle problematiche della sicurezza con risposte aderenti e efficaci sul piano del ritorno effettivo di sicurezza. Si può sempre ovviamente migliorare, ma in questo devo dire c'è stata una splendida sinergia ed è stato veramente un piacere e un onore condividere questi tre anni con le altre istituzioni".

Gli arresti e gli omicidi dei signori della droga hanno innescato una escalation di violenze per il controllo di alcune piazza di spaccio. Qual è la situazione a Roma? C'è il rischio che possano verificarsi altri omicidi e fatti di sangue?

"Le operazioni di servizio portate avanti dall'Arma dei carabinieri e dalle altre forze di polizia, consentono di avere una situazione chiara, e direi sotto controllo, delle problematiche attenenti al grosso traffico di sostanze stupefacenti. Gli eventi che ci sono stati, gli omicidi, ma anche le gambizzazioni, rientrano in una logica criminale che però è attentamente monitorata dalle forze di polizia. Prova è che per ogni evento c'è stata una risposta pressoché immediata. Non abbiamo situazioni che non siano inquadrate e che non consentiranno, se non l'hanno già fatto, in breve periodo di portare a risultati operativi significativi. Vorrei dare un messaggio di assoluto ottimismo rispetto all'evoluzione delle dinamiche criminali per la città. Ovviamente manteniamo la guardia sempre molto alta, non possiamo consentirci distrazioni rispetto a un fenomeno che, come ha recentemente evidenziato il procuratore della Repubblica in una sua audizione, oramai ha le dimensioni di un problema sociale molto vasto, molto infiltrante. Ma allo stesso tempo siamo tecnicamente e professionalmente nelle condizioni di dare risposte sempre estremamente tempestive e aderenti. Il mio vuole essere un messaggio positivo alla popolazione rispetto alla capacità delle forze di polizia e in particolare dell'Arma dei carabinieri, che ha degli strumenti operativi e investigativi di assoluto livello, di dare risposte concrete".

Usura e truffe agli anziani. Quanto è stato fatto e cosa è necessario ancora fare per debellare tali odiosi fenomeni criminali?

"Sono fenomeni particolarmente odiosi, perché subdoli e colpiscono una delle fasce più deboli. In particolare le truffe agli anziani perché sono fasce più soggette rispetto alle altre, caratterizzate da una minore capacità di difesa. Ma anche l'usura, perché colpisce il tessuto economico, produttivo, della città e del territorio provinciale attraverso degli strumenti di infiltrazione che sono di difficile individuazione. Per entrambi è stato fatto molto. Prova ne è che sono state fatte ripetute operazioni di servizio per il contrasto del fenomeno delle truffe agli anziani. Recentemente sono stati assicurati alla giustizia diversi soggetti che con un meccanismo purtroppo rodato e una organizzazione piuttosto consolidata avevano messo a segno diversi colpi sul territorio della provincia. Ma la capacità che abbiamo in termini di strumenti investigativi e di risposta, ma anche di prevenzione, hanno nel giro di pochissimo tempo dato prova di sé. Non solo in termini di repressione ma anche nella capacità di lanciare un messaggio nei confronti degli anziani. Un messaggio attraverso un costante contatto da parte delle caserme dei carabinieri, distribuite capillarmente sul territorio, con le realtà di aggregazione delle persone più anziane, per consentire loro di avere anche gli strumenti di conoscenza per contrastare e prevenire il fenomeno che ripeto, ha profili estremamente odiosi. La battaglia non è terminata, l'Arma in modo particolare pone al centro in ogni sua cosa il benessere e la sicurezza del cittadino e della cittadinanza che a noi è affidata. Sono convinto che non solo i reparti di investigazione, ma anche territoriali forniranno nuove risultanze, nuovi positivi risultati sul piano del contrasto a questi odiosi fenomeni".

La stazione Termini quale biglietto da visita per i turisti in arrivo nella Capitale. Quanto i servizi interforze hanno inciso sulla sicurezza dell'area?

"I servizi interforze sotto una guida attenta, scrupolosa e partecipe della prefettura, hanno svolto appieno questo compito di coordinamento fre le forze di polizia. Abbiamo portato dei risultati importanti. La sinergia fra le diverse forze di polizia nel dispositivo di sicurezza della città ha consentito sicuramente di intervenire sui fenomeni più eclatanti, sugli allarmi più evidenti, al fine di contenerli e monitorarli per cercare di riportare quell'area, che è un'area nevralgica e che è un biglietto da visita, a un livello di sicurezza sicuramente più consono a una grande metropoli. Ci sono molti problemi, legati ai molti senza dimora che vi sono in quelle aree. Devo dire che anche le sinergie con il comune, con i servizi sociali sono orientate a dare delle risposte concrete affinché non sia semplicemente una questione di carattere estetico, ma sia sostanziale. Una città che è in grado di fornire sicurezza e accoglienza attraverso la compartecipazione di tutti gli attori istituzionali. In questo Roma ha dimostrato con i fatti, la volontà di assumere il problema e di affrontarlo e se possibile superarlo ovviamente con le possibilità e i limiti di un contesto sociale che presenta a tratti generali delle problematiche. Ma vi è un chiaro intento, non solo ai fini di immagine, ma anche perchè è dovere delle istituzioni coinvolte in questi ambiti fornire risposte concrete in termini di sicurezza e di vivibilità".

C'è una operazione o una indagine della quale è particolarmente orgoglioso? Quale?

"Ce ne sono per la verità due. La prima è l'operazione che abbiamo fatto contro le truffe agli anziani. Perché questo attiene profondamente alla funzione sociale del carabiniere. Sin dalla nostra fondazione l'idea di avere i carabinieri distribuiti sul territorio era la risposta alla necessità di essere presenti e vicini alle popolazioni per fornire loro sicurezza e sostegno. Quell'operazione è stata per me un passaggio importante, perché risponde pienamente allo spirito della funzione del carabiniere, di ieri come di oggi. È importante aggredire e contrastare i grandi fenomeni criminali ma è ancora forse più importante dare alle popolazioni che ci sono affidate quel senso di sicurezza, di quieta convivenza. Solo occupandoci dei problemi forse apparentemente piccoli raggiungiamo l'obiettivo della nostra missione. Sono particolarmente orgoglioso del modo con cui gli uomini e le donne dei carabinieri di questa provincia hanno risposto a questo grido di allarme. L'altra è l'operazione Tritone, contro le infiltrazioni ndranghetiste, soprattutto nel litorale. Perché Roma, il territorio laziale, in particolare quello della provincia romana, ha le potenzialità e le capacità per essere un punto di riferimento imprenditoriale, economico e sociale in ambito nazionale. L'infiltrazione della criminalità organizzata tende a minare queste basi ed è compito dell'Arma dare una risposta rispetto a questi grandi fenomeni. Di questa operazione sono orgoglioso perché ha dimostrato una capacità professionale, una capacità di penetrare le dinamiche nefaste della criminalità organizzata e di contrastare i fenomeni di deriva sociale che ne derivano. E di questo non smetterò mai di rendere merito ai moltissimi uomini e donne dell'Arma che, silenziosamente, fanno il loro mestiere quotidianamente. Non saliranno mai agli altari della cronaca, non saranno mai sufficientemente esaltati. Ma lo fanno perché convintamente sanno che la nostra è una missione al servizio del cittadino".

C'è qualcosa o qualche quartiere sul quale si poteva incidere di più. Lascia la città con qualche rimpianto?

"Per abitudine tendo a non avere rimpianti nella misura in cui io e la stragrande maggioranza delle donne e degli uomini dell'Arma diamo il massimo per il territorio che ci viene affidato. Certo si può sempre fare di più e si può sempre fare meglio. Ci sono quartieri di Roma che sicuramente hanno bisogno di maggiore attenzione, vicinanza e assistenza da parte dell'Arma. Mi consola e mi sostiene il fatto che sicuramente l'attenzione nei quadranti più difficili della città non verrà mai meno. E se possibile aumenterà sempre di più. E questo sarà possibile perché l'Arma è un sistema, una organizzazione, una struttura che pianifica e che ragiona sulle dinamiche e dà risposte ragionate. Non ho rimpianti rispetto a cose che avrei potuto fare e non ho fatto. Resta sempre la possibilità e la condizione che si può fare meglio, ma c'è la consolazione di sapere quando si è dato tutto se stessi, che in ogni caso nulla è andato perduto e chiunque poi, in questo caso il mio successore, riuscirà a fare anche meglio di quanto abbia fatto io".

I due anni e mezzi al comando provinciale di Roma

Giunto nella Capitale il 7 gennaio del 2021 ha dovuto affrontare, con gli altri attori istituzionali, l’organizzazione della sicurezza per gli eventi relativi al Vertice del G20, il 30 e 31 ottobre 2021; nel gennaio 2022, gli eventi connessi alla rielezione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella; da luglio a ottobre 2022 gli avvenimenti relativi alle dimissioni del governo Draghi, lo scioglimento delle Camere, le successive elezioni politiche e la formazione del nuovo governo; la partecipazione al piano sicurezza in occasione della morte e il relativo funerale del Papa emerito Benedetto XVI.

Tanto in questo periodo è stato fatto contro odiose tipologie di reato che, per l’allarme sociale che destano, sono considerate prioritarie nell’attuazione delle strategie d’azione dell’Arma, sia sul piano che repressione che della prevenzione.

Per le truffe agli anziani, sono stati conseguiti importanti risultati operativi che hanno consentito di arrestare centinaia di persone e dimostrare come la criminalità napoletana gestisca batterie di malviventi che raggiungono la Capitale per mettere in pratica questo odioso reato. A riguardo, nell’ottica di una sempre maggiore partecipazione del carabiniere come attore sociale, molte sono state le iniziative intraprese per aiutare le fasce cosiddette deboli della società con la distribuzione di un dépliant, con un decalogo di semplici consigli che aiutano il cittadino a non rimanere vittima di una truffa, nelle parrocchie, nei centri anziani, nelle farmacie. Forte impulso è stato dato alla campagna dell’Arma mirata alla diffusione della cultura della legalità, con conferenze e incontri presso scuole di ogni ordine e grado, in tutta la provincia, con l’organizzazione di visite in caserma per i giovani studenti, soprattutto dei quartieri di Roma più difficili.

Sul fronte delle indagini, con l’efficace coordinamento delle procure della Repubblica sul territorio provinciale sono state portate a termine numerose operazioni.

Il coordinamento fra i reparti territoriali e le specialità dell’Arma ha reso ancora più efficace sia l’attività preventiva che repressiva messa in campo dai carabinieri in tutta la provincia in molteplici settori, in particolare in quello per la verifica delle norme in materia di lavoro e sanità in occasione dei quotidiani servizi di controllo in tutti i quartieri della Capitale, in particolare in quelli interessati dalla cosiddetta movida.

Sotto il coordinamento della prefettura, nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal comando provinciale è stato forte l’impulso ai servizi di controllo per prevenire e reprimere ogni forma di illegalità e degrado nelle periferie, quali Tor Bella Monaca, San Basilio, San Vittorino, Ostia, e ad arginare il fenomeno delle occupazioni abusive e degli allacci illeciti alle reti di distribuzione delle utenze di luce, acqua e gas.

I servizi straordinari di controllo nell’area della stazione ferroviaria Termini, in quella che si estende fino a piazza dei Cinquecento e in tutto il quartiere Esquilino per prevenire e reprimere reati di natura predatoria e contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità, in linea con l’azione fortemente voluta dalla prefettura e dal ministro dell’Interno. Grazie alla complessa indagine Tritone, del nucleo investigativo di Roma, sono state gettate importanti basi per le interdittive antimafia, adottate dalla prefettura, nei confronti di attività commerciali operanti in diversi settori - bar, pizzerie, panetterie, commercio all'ingrosso di prodotti ittici, agenzie di viaggi, giochi e scommesse, riconducibili direttamente o indirettamente, a soggetti coinvolti nell’inchiesta che a febbraio del 2022 aveva fatto emergere la presenza, nei territori di Anzio e Nettuno, di distaccamenti delle 'ndrine di Santa Cristina d'Aspromonte (Reggio Calabria) e di Guardavalle (Catanzaro) e aveva portato, poi, allo scioglimento dei consigli comunali dei due enti locali.

Sul fronte della logistica, durante il periodo di comando del generale Falferi è stata inaugurata la nuova sede della stazione carabinieri di Roma Monteverde Nuovo, trasferitasi nell’ex Padiglione 17 del Complesso ospedaliero Forlanini, alla presenza del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e del comandante generale dell’Arma dei carabinieri, generale Teo Luzi. Un intervento di riqualificazione architettonica e impiantistica a tutela del bene immobiliare anche dal punto di vista storico, che si aspettava da tempo. "La realizzazione di quest’opera è parte di un più ampio progetto di riqualificazione delle strutture dell’Arma per garantire al personale operante le migliori condizioni di funzionalità e decoro - sottolinea il comandante Falferi -. Oggi, come nel passato, dal momento della sua istituzione, l’Arma dei carabinieri risponde ad un imperativo etico di fondo: garantire la sicurezza delle popolazioni ad essa affidate, onorando il patto di fedeltà che ogni suo appartenente sottoscrive all’atto del proprio giuramento".