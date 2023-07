Michelle Causo, convalidato l'arresto del 17enne accusato dell'omicidio. In 4 ore la sua verità davanti al gip

Il debito (presunto ancora per il momento), il rapporto che aveva con Michelle Causo, l'efferata aggressione e le ore prima e dopo il delitto. Il 17enne accusato dell'omicidio di 'Misci', a Primavalle, ha raccontato per quattro ore la sua verità davanti al gip del tribunale dei minori. Il giovane con il sogno di diventare un trapper di successo ha raccontato le sue verità, la sua linea difensiva di fatto. Un interrogatorio fiume al termine del quale l'arresto è stato convalidato con l'accusa di omicidio volontario.

Il giovane è stato portato nel carcere minorile di Casal del Marmo. La polizia e la procura minorile, almeno per via ufficiale, rimangono caute su una vicenda che potrebbe avere collegamenti nel mondo della droga, che con il passare delle ore si fa largo nella tragica vicenda. In casa del ragazzo, oltre che il cellulare di Michelle, è stata trovata sostanza stupefacente. In più sono stati trovati bevande e sciroppi per fare la purple drank.

Le ipotesi sul movente

Sono tante le ipotesi sul movente ancora ignoto e poche le certezze, almeno in via ufficiale. Per ora c'è la versione del ragazzo e quella dei genitori che puntano sulla pista della premeditazione. Fin dall'inizio il ragazzo ha raccontato di avere un debito con Michelle Causo, quaranta euro e non trenta come detto in un primo momento.

Le dichiarazioni rilasciate da ragazzo arrestato sono ora sotto esame, anche perché al momento gli investigatori della squadra mobile non confermano il coinvolgimento di altre persone in merito alla droga trovata in casa del ragazzo accusato di omicidio volontario. A tal proposito sarà decisivo l'esame dei cellulari dell'assassino e della vittima che potrebbero contenere lo scambio di messaggi dei giorni precedenti all'efferato delitto.

Com'è morta Michelle

Nella giornata di ieri, inoltre, l'esame autoptico ha confermato il quadro delle ferite riscontrare nelle ore successive all'omicidio: Michelle è stata colpita e uccisa da almeno 6 coltellate inferte con un coltello da cucina. Non ci sono segni di violenza sessuale.

A questo punto, molto probabilmente, l'assassino ha spento il cellulare della vittima ed ha deciso di provare a disfarsi del cadavere. Ha percorso i 150 metri che dividono via Dusmet da via Borgia, luogo dove ha abbandonato il cadavere. Qui il corpo è stato trovato dalla polizia, avvolto in un sacco e in una coperta gialla. Pochi minuti dopo, riavvolgendo il nastro, i poliziotti sono risaliti al luogo del delitto e quindi all'assassino. Chi conosceva Michelle è distrutto. Venerdì sera tutto il quartiere si è stretto intorno alla famiglia della ragazza con una fiaccolata.