Internazionali di tennis: sanzionati due bagarini e sequestrati 5 biglietti maggiorati

Stavano tentando di vendere a prezzo maggiorato i biglietti di ingresso per gli ‘Internazionali di tennis’. L’intervento dei carabinieri della compagnia Trionfale, impegnati in un controllo capillare dell’area, ha messo fine, però, alla loro azione.

Due cittadini italiani, di anni 42 e 75, già noti alle forze all’ordine, sprovvisti dei titoli autorizzativi, hanno cercato di vendere, a prezzi maggiorati, i biglietti validi per l’accesso alla semifinale e alla finale del torneo di tennis. I Carabinieri della stazione Ponte Milvio hanno trovato e sequestrato 5 biglietti che i bagarini avevano con loro. Non solo. Hanno sequestrato anche denaro contante, ritenuto provento della loro illecita attività.

Anche quest’anno, in occasione del torneo di tennis “Internazionali BNL di Tennis 2022” che si stanno svolgendo nell’area del Foro Italico, i Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale sono impegnati in un articolato dispositivo di controllo finalizzato a garantire sicurezza ai partecipanti e ai tantissimi spettatori, e a prevenire ed eventualmente reprimere ogni forma di illegalità. Lo fanno in uniforme e con abiti civili per garantire che l’evento si svolga senza problemi.