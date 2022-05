Blitz dei Nas agli Internazionali di tennis: sanzioni per 6.500 euro a chioschi e ristoranti

Continuano i controlli presso l’impianto sportivo del ‘Foro Italico’ dove sono in corso gli ‘Internazionali di tennis’. Nella mattina di sabato, gli uomini del Nas, in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del lavoro, hanno effettuato un blitz. L’operazione è stata fatta per ispezionare le strutture che somministrano alimenti e bevande (chioschi e ristoranti).

Durante il controllo da parte dei Nas e dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro, sono stati verificati gli alimenti (per quello che riguarda la tracciabilità, la conservazione, le scadenze) e le condizioni igienico sanitarie.

Sono state elevate sanzioni per 6500€ e contestate alcune irregolarità igieniche e strutturali, oltre alla tracciabilità di alcuni alimenti senza etichetta. L'ispettorato del lavoro ha accertamenti in corso in ordine alla regolarità delle persone identificate nel corso del servizio ed impiegate nelle varie mansioni della ristorazione.