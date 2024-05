VIDEO | "Signora, è per suo figlio": le intercettazioni dei truffatori degli anziani e la disperazione delle vittime

"Signora, è per vostro figlio. Dove sono gli oggetti d'oro?". E poi, dall'altra parte del telefono le lacrime. Dalle intercettazioni telefoniche nell'inchiesta sulle truffe agli anziani, che ha portato a ordinanze di custodia cautelare per 17 persone, emerge tutta la disperazione delle vittime raggiunte dagli estorsori. Vittime spesso in preda a crisi di pianto e di panico davanti alla determinazione dei truffatori.

"Signora mi aprite? Signora apritemi, non vi preoccupate", le parole di uno dei maghi della truffa rilevate in una delle intercettazioni captate dai carabinieri della compagnia Trionfale. La vittima di turno, convinta che il figlio sia finito nei guai, sprofonda in un pianto disperato.

E ancora: "Signora non è successo niente, è per vostro figlio. Dovete parlare, c'è vostro figlio. Dove sono gli oggetti d’oro?", dice un altro. Presi 1.450 euro, dalla "centrale operativa" in collegamento telefonico si sente un uomo dire: "Vedi se lei ha qualcosa addosso". In altre intercettazioni si sentono i truffatori contare i soldi.

Educati e gentili, si mostravano così per attirare le vittime e poi colpirle. Tra il materiale sequestrato i militari hanno trovato anche fogli a righe con scritti in stampatello i fac simile delle conversazioni da fare al telefono con le vittime, tutte anziane, una sorta di manuale di istruzioni delle truffe.