"Ti do una sediata. Ti rompo le caviglie" e poi le botte. Le intercettazioni choc nel centro degli "orrori" della Croce Rossa

"Ti metto il ca**o in bocca, lo vuoi?". "Ti tiro una sediata dietro la testa, scemo". "Ti spezzo tutto". "Ti rompo le caviglie". "Con l'acqua bollente ti faccio lava". Sono alcune delle minacce pesanti dei dieci operatori sociosanitari, tra cui anche donne, hanno rivolto per mesi due pazienti affetti da gravi patologie psico fisiche del Centro di educazione motoria (Cem) di Roma, gestito dalla Croce Rossa che venivano insultati, derisi, presi a schiaffi e pugni, strattonati e svegliati all'improvviso di notte.

Un incubo raccontato, almeno in parte, nelle intercettazioni choc che precedevano le botte. Schiaffi dati con qualsiasi pretesto dai dieci operatori accusati, a vario titolo di tortura, maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti degli ospiti della struttura, tutti pazienti affetti da gravi patologie psico fisiche.

La "galleria degli orrori"

Tanti sono gli episodi che sono stati ricostruiti tra aprile e novembre del 2023 dai carabinieri del nucleo investigativo e della procura che hanno iniziato a indagare dopo aver ricevuto la denuncia dei vertici della Croce rossa capitolina nell'aprile dell'anno scorso, insospettiti da una vistosa ecchimosi sul volto di un paziente. Una "galleria degli orrori" viene definita nell'ordinanza del gip.

Gli operatori sociosanitari si sarebbero accaniti ripetutamente su due pazienti, un uomo e una donna di circa 35 anni, con ritardi psichici dalla nascita. Insulti, schiaffi sulle mani, pugni fino a svegliarli in malo modo nel cuore della notte. I maltrattamenti sarebbero andati avanti per diversi mesi.

Insulti e botte

In un caso una operatrice, il 26 giugno del 2023, è entrata nella stanza della paziente, l'ha spinta con violenza verso la poltrona, dicendole "cammina! Fila! Vatte a sede!". Subito dopo, notata la ragazza ancora in piedi alle sue spalle, l'ha tirata per i capelli per farla sedere e le ha rotto le bacchette con cui stava giocando. Ancora, poco dopo, le ha anche dato un pugno in pieno volto minacciandola di sedersi e al suo rifiuto le ha tirato di nuovo per le braccia e poi i capelli, il tutto mentre la paziente continuava a urlare.

In un altro caso, sempre nello stesso mese e alla stessa paziente, un operatore nella tarda mattinata, nel controllarle il pannolone le ha sferrato l'ennesimo schiaffo in pieno volto. Poco dopo, le ha tirato i capelli e l'ha strattonata fino a farla urlare per il dolore, per poi afferrarla per un braccio e piegarla in avanti con forza. Dopo averla condotta in bagno e averla spogliata, l'ha fatta sedere sul wc e le ha versato il contenuto di una bottiglietta di acqua in testa, per poi schiaffeggiarla di nuovo sulla coscia e in volto.

Le violenze d'estate

Altre violenze pesanti anche ad agosto. Uno degli operatori dopo aver preso la testa di un uomo con gravi problemi, "la avvicinava al suo ventre e gli diceva: mi vuoi fa nu bucc****?". Quindi, dopo l'umiliazione, sarebbe partito il pestaggio. Prima un oggetto lanciato contro, poi uno schiaffo. E ancora, un altro episodio. Un operatore ha cinto con una busta di plastica il collo di un paziente per poi tirarlo a sé per alcuni istanti: "Ti faccio fare la fine di quello del film, con la busta te la attacco qua e te faccio mori". Poi una serie di botte e insulti, anche durante i momenti di riposo, di notte.

Violenze ripetute

Come riportato nell'ordinanza del gip di Roma "le modalità della condotta, di quella che il pubblico ministero ha adeguatamente definito con una galleria degli orrori, fornisce la "misura" dell'indole di ciascuno degli indagati, che hanno non soltanto esercitato una violenza costante e inaudita su persone del tutto incapaci di reagire, ma hanno accompagnato le loro azioni inqualificabili con parole di scherno, che hanno stigmatizzato, mediante la derisione, proprio i deficit mentali da cui le persone offese risultano affette".

Le reazioni

Dopo l'indagine e gli arresti, duri sono stati i commenti della politica. "Gli indizi di reato configurano condotte odiose e ripugnanti, emerse proprio a seguito delle denunce e dalle segnalazioni da parte del Comitato della Croce Rossa di Roma, che ringrazio per questo", ha commentato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca: "La condotta orribile di alcuni dipendenti, se confermata, non potrà macchiare lo straordinario lavoro dei tantissimi volontari che quotidianamente si spendono nelle loro comunità. Auspico che la giustizia faccia il suo corso nel più breve tempo possibile e che coloro che dovessero essersi macchiati di reati così gravi, vengano puniti con il massimo rigore. A nome mio e della Giunta della Regione Lazio esprimo la vicinanza e la solidarietà alle vittime e alle loro famiglie. È nostro dovere garantire che strutture destinate alla cura e alla riabilitazione siano luoghi di rispetto, sicurezza e dignità".

"Esprimo tutta la mia vicinanza alle vittime di queste violenze e ai loro familiari, anche se per esperienza sappiamo che sono proprio le persone prive di una solida rete familiare quelle più a rischio di subire abusi. - commento dell'assessora alle politiche sociali e alla salute di Roma capitale, Barbara Funari. Mi appello al presidente Francesco Rocca perché faccia chiarezza prima possibile e metta in atto ogni azione per accertare le responsabilità nella vicenda e per tutelare le persone con disabilità, ospiti della struttura a oggi attiva e in convenzione con la Regione da anni".

"La Regione batta un colpo"

"Quello che sta emergendo sul Cem è terribile. Propongo che la Regione si costituisca parte civile. Vere e proprie torture su disabili gravi in un centro accreditato al servizio sanitario. Violenze avvenute su chi non poteva difendersi e, anzi, doveva essere protetto dal gestore del servizio, reso in nome e per conto del servizio sanitario regionale", la soluzione del consigliere regionale del Lazio e responsabile Welfare di Azione, Alessio D'Amato.

Ora bisognerà capire anche cosa non ha funzionato a livello di prevenzione, come sottolinea Nella Converti, consigliera capitolina dem e presidente della commissione Politiche Sociali di Roma Capitale: "È sconcertante quanto sta emergendo dalle indagini. Un trattamento disumano in un luogo dedicato al sostegno di persone con disabilità, affidate alla cure di personale di un pubblico servizio. Come è stato possibile che ciò sia accaduto? Chi ha vigilato? Anzi, chi non ha vigilato perché fosse evitato? Nessuno sconto soprattutto per chi si sarebbe dovuto occupare di persone estremamente vulnerabili che necessitano ancora più di altre di cure e attenzioni. Attendiamo chiarimenti dal governatore Rocca. È tempo di aprire riflessioni su modelli di assistenza che vanno totalmente rivisiti. La Regione Lazio è disponibile? I servizi devono essere davvero orientati ai diritti e al benessere delle persone più fragili ed essere attentamente monitorati per evitare che fatti così gravi si ripetano".