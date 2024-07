La lite per un pallone tra italiani e stranieri, gli insulti razzisti e le bottigliate. Un uomo ferito alla gola

Prima la lite per un pallone, poi gli insulti razzisti e il lancio di bottiglie. Aggressione choc nel parco Giordano Sangalli, in viale dell'Acquedotto Alessandrino, a Torpignattara consumata nella serata di domenica, 30 giugno.

Ad avere la peggio, presi a bottigliate, sono stati due bengalesi e un indiano, quest'ultimo ferito alla gola e portato in ospedale dal 118. Non è grave. Sul posto la polizia di Stato che ora indaga. Stando a quanto ricostruito tutto sarebbe iniziato quando un gruppo di minorenni romani avrebbe iniziato a insultare una comitiva di giovani di stranieri, giovani di seconda generazione che erano in compagnia di altri bambini e stavano giocando con un pallone.

A un certo punto la situazione è degenerata. Altri passanti, romani, si sarebbero messi in mezzo e hanno aggredito alcuni adulti stranieri, genitori dei giovani di seconda generazione. Sarebbero quindi partiti i primi insulti razzisti e poi è partito un lancio di bottiglie. Una scheggia ha ferito alla gola l'indiano. Al momento non ci sarebbero fermati o denunciati. Le indagini vanno avanti.

"Quanto accaduto a Torpignattara, la brutale aggressione a sfondo razzista è agghiacciante. - ha commentato in una nota stampa il segretario regionale di Sinistra Italiana Danilo Cosentino - Nella realtà difficile del quartiere atti di violenza sono purtroppo quasi all'ordine del giorno, ma le dinamiche di questo episodio sono indice di quanto l'intolleranza e la sfrontatezza nel metterla in pratica siano drammaticamente aumentate".

"Auspicare più sicurezza, legalità e controllo non è sufficiente. Occorre con tutte le forze a disposizione fermare il degrado umano e culturale che giorno dopo giorno si manifesta con il coinvolgimento purtroppo di bambini ed adolescenti. Un degrado che trova sponda nelle affermazioni razziste, nelle parole violente e nell'avallo dell'intolleranza e del suprematismo che caratterizzano la politica delle destre che dilagano nelle istituzioni di mezza Europa".