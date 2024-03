Insetti e sporcizia tra frutta e verdura. Chiusi due minimarket

Insetti e sporcizia diffusa, oltre a varie irregolarità su insegne e bilance, strutture e attrezzature non a norma. Per questo i Nas hanno disposto la chiusura di due attività. Sequestrati 400 chili di frutta e verdura che sono stati poi consegnati al Bioparco di Roma. In seguito alle verifiche e all’accertamento degli illeciti gli agenti della Polizia Locale hanno elevato sanzioni per un ammontare pari a circa 6mila euro.

Controlli su minimarket e frutterie

È l’esito di alcuni controlli effettuati dai vigili dell’Eur insieme al comando carabinieri Nas di Roma nel territorio del IX Municipio. Un servizio istituito al fine di verificare il rispetto delle normative igienico-sanitarie, amministrative e del decoro da parte delle attività commerciali, con particolare attenzione a quelle dedite alla vendita e lavorazione di alimenti, tra cui minimarket e frutterie. I controlli a tutela del decoro, oltreché per preservare la salute degli avventori, proseguiranno nei prossimi giorni.