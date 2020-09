Saltafila in fuga alla vista degli agenti, era ricercato dalla polizia

Era ben vestito e padrone della sua attività illecita, oltreché della lingua italiana, il saltafila fermato giovedì dagli agenti della Polizia Locale Roma Capitale per le vie del centro. Alla vista delle pattuglie, in servizio nei pressi dei Fori Imperiali, l’uomo si è dato alla fuga per poi essere fermato dagli operanti a via Cavour, dopo un vero e proprio inseguimento.

Privo di documenti è stato condotto al Comando di Via della Consolazione per le procedure di identificazione e fotosegnalamento. Dai primi accertamenti è risultata a suo carico una nota di ricerca da parte della Questura, che ha preso in carico un 36enne di nazionalità albanese.

Questo intervento si è reso possibile nell'ambito delle costanti operazioni che la Polizia Locale sta portando avanti per ripristinare decoro e legalità sul territorio capitolino, in modo particolare nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno degli abusivi.

Colosseo, Fori Imperiali, vie e piazze del Centro Storico, ma anche Isola Tiberina, Castel Sant'Angelo, Via della Conciliazione, Porta Angelica, Piazza Risorgimento e Musei Vaticani sono alcune delle zone che vedono impegnate le pattuglie del GSSU, del PICS, del I Gruppo Centro ( ex Prati e ex Trevi) nel contrasto alle attività illecite.

Nelle ultime 48 ore gli agenti hanno sequestrato circa 1.000 articoli tra braccialetti, cappelli, giocattoli , accessori di elettronica e bottiglie d'acqua, vendute a caro prezzo, congelate e scongelate diverse volte, aspetto che altera la conservazione del liquido, mettendo a rischio la salute dei consumatori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le verifiche continueranno senza sosta.