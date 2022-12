In fuga con lo scooter getta barattolo con la droga

Non si è fermato al posto di controllo. Anzi, ha accelerato ed ha provato la fuga. Un breve inseguimento - durante il quale il fuggitivo si è disfatto di una modica quantità di droga - interrotto poi dagli stessi carabinieri che poco prima gli avevano mostrato la paletta per un controllo stradale. Ad essere arrestato un 31enne.

Il tentativo di fuga martedì mattina quando l'uomo, alla guida di uno scooter Honda, ha oltrepassato nonostante lo stop impostogli, un posto di blocco che i carabinieri stavano attuando in viale del Pattinaggio, all'Eur.

Scapatto al suo inseguimento si sono messi i militari dell'arma. Una fuga nel corso della quale dalle tasche della giacca del fuggitivo è stato lanciato un piccolo barattolo, poi recuperato dai carabinieri. A tutta velocità, davanti a decine di testimoni - sfrecciando pericolosamente fra le auto che procedevano nella zona - lo scooterista è stato poi bloccato.

Identificato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Roma in un 31enne romano, dopo che i militari hanno recuperato e sequestrato l'hashsh di cui l'uomo si era disfatto, lo stesso è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Segnalato alla prefettura per il possesso della droga il 31enne è stato anche denunciato in quanto era alla guida dello scooter senza mai aver conseguito la patente.