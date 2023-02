Inseguimento da film tra le vie di Centocelle: la fuga su un'auto rubata

Un inseguimento da film tra le vie di Centocelle a bordo di un'auto rubata. A ricostruire quanto avvenuto sono stati gli agenti della polizia di Stato. L'inseguimento è iniziato in via della Primavera e terminato in viale delle Gardenie. Tutto è cominciato quando i poliziotti hanno notato che un'auto sulla quale viaggiavano tre persone aveva la targa anteriore non originale.

Su viale delle Gardenie la vettura in fuga è andata a impattare contro un marciapiede per poi scontrarsi con la volante e arrestare la marcia. Nonostante ciò chi era in auto si è scagliato contro i poliziotti per sottrarsi alle perquisizioni, ma sono stati bloccati.

Dalle successive indagini l'auto è risultata rubata e all'interno di questa è stata rinvenuta la somma di 580 euro nascosta in una borsa con dentro anche alcuni indumenti di ricambio, pronti per essere indossati probabilmente per confondere le loro ricerche.

Per tre dei giovani fermati, tutti italiani, è scattato l'arresto: resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni aggravate, danneggiamento aggravato e ricettazione i reati contestati. Il quarto è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale. Denunciato inoltre il conducente per guida senza patente.

Dopo la convalida degli arresti per due è stata disposta la custodia cautelare in carcere mentre per il terzo la misura degli arresti domiciliari. Ad ogni modo tutti gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell'attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.