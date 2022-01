Fuggono dopo un furto, speronano pattuglia dei carabinieri ed escono fuori strada

Hanno rubato un furgone, dando vita ad un inseguimento finito con l'arresto di due persone e la fuga di un terzo uomo. È quanto successo nella notte, quando i ladri sono stati sorpresi a rubare il mezzo parcheggiato in via della Maglianella, da una pattuglia di carabinieri in transito. Un furto non riuscito con i malviventi che sono quindi scappati.



Alla vista dei militari, i due sono fuggiti a bordo di un'auto guidata da un terzo complice che li attendeva e da qui ne è nato un inseguimento. Nella fuga, l'auto dei fuggitivi ha speronato la pattuglia e ha perso il controllo uscendo fuori strada.

Il conducente è riuscito a scappare e far perdere le proprie tracce mentre i due, di 22 e 40 anni, nomadi, sono stati arrestati dai carabinieri. I due acciuffati sono stati trovati in possesso di numerosi arnesi usati per lo scasso e indumenti per camuffarsi.