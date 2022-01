Gta piazza Bologna: la folle fuga contromano tra le strade del quartiere

Momenti di tensione nella serata di domenica 16 gennaio, nella zona di piazza Bologna. Due giovani, un ragazzo e una ragazza, hanno seminato il panico nel quartiere. Su un suv i due sono fuggiti contromano percorrendo via Campania e lì sono stati intercettati da una pattuglia dei carabinieri della stazione di Vittorio Veneto che stavano pattugliando la zona.

Immediatamente è iniziato l'inseguimento con i fuggitivi che, sempre nel verso opposto di marcia, hanno percorso parte di corso Italia, via Catanzaro e altre strade limitrofe, per poi finire la loro corsa a causa di un pneumatico forato, prima contro un marciapiede all'altezza del civico 15 di via Catanzaro e poi contro un palazzo, danneggiando la grossa auto appena rubata.

Un "botto" talmente forte che l'allarme dei primi due piani ha suonato, attirando l'attenzione del quartiere e delle forze dell'ordine, già alle loro calcagna. La giovane all'interno del suv, una 16enne che vive nel campo nomadi di via di Salone, è stata subito bloccata. Il suo complice, per sfuggire all'arresto, è scappato a piedi in alcuni cortili dei palazzi, in via Belluno in via Severano e via di Villa Massimo.

I carabinieri hanno denunciato la 16enne per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale, riaffidandola ai suoi genitori. Proseguono le indagini per acciuffare anche il complice. Così come si indaga per ricostruire la provenienza del suv e capire se fosse stato rubato o meno.