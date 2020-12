A bordo dell’auto rubata tentano fuga dopo essere stati sorpresi ad entrare in un’abitazione

Sono stati sorpresi dalla polizia mentre provavano ad entrare in un appartamento. I due ladri sono però riusciti a salire su un’auto ed hanno tentato la fuga per poi essere fermati dopo un breve inseguimento.

I fatti sono accaduti nella giornata di lunedì in via di Boccea, zona Cornelia. Dopo essere stati allertati da un vicino che li ha visti mentre tentavano di entrare in un’abitazione i due ladri sono scappati a bordo di un’auto all’arrivo della polizia. Bloccata la macchina uno dei due malviventi è riuscito a darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Meno bene è invece andata al complice, bloccato dagli agenti del Commissariato Aurelio di polizia prima di riuscire a scappare. Identificato in un cittadino albanese di 30 anni il ladro è stato arrestato per tentato furto in concorso e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione in quanto l’auto usata per la fuga è risultata rubata.