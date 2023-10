Scappano su scooter rubato: inseguimento da film a Torpignattara

Inseguimento da film tra le vie di Torpignattara. Due ragazzi di 25 e 22 anni sono scappati su uno scooter Jet Sym rubato pochi giorni prima in viale Regina Margherita. I fatti si sono consumati lo scorso 27 ottobre, intorno alle 20.

I due hanno percorso via dell'Acqua Bullicante e via Casilina inseguiti dagli agenti delle volanti della polizia di Stato che li hanno poi intercettati in via dei Portici. I due erano senza documenti, e il ragazzo alla guida anche senza documenti. Abbandonato lo scooter, i due giovani sono scappati a piedi. Il 25enne, cittadino di origini egiziane, è stato bloccato dai poliziotti. Per evitare l'arresto ha anche colpito un agente con un calcio, ferendolo. È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.