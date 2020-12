Coprifuoco a tutta velocità sulla Tiburtina: 4 volanti danneggiate, la folle fuga di due giovani

Una lunga fuga per circa dieci chilometri tra le strade pressoché deserte di Roma. Le prime ore di mercoledì 30 gennaio, si sono trasformate in uno scenario simile a quello del noto videogioco Gta, ma quanto avvenuto alle 4:15 del mattino non è stata finzione ma realtà.

Tutto è iniziato quando, all'altezza dal piazzale del Verano quando gli agenti della polizia di Stato hanno notato un'auto sospetta, con quattro persone a bordo, aggirarsi in un orario anomalo ai tempi del Cororonavirus. E così, quando i poliziotti hanno intimato l'alt, è scattato un inseguimento. L'auto con a bordo i quattro, con la marcia alta, è sgommata sulla Tiburtina e quindi sulla A24. Un inseguimento lungo, nel quale quattro volanti della polizia di Stato sono state speronate e quindi danneggiate.

La fuga si è poi interrotta all'altezza della Centrale del Latte. Due persone all'interno dell'auto in fuga sono scappate attraverso i campi. Due di loro, un 18enne romano e un 17enne napoletano, sono stati bloccati.

Nella vettura sono stati trovati e sequestrati numerosi arnesi usati per scassinare le porte e saccheggiare gli appartamenti. Il kit dei ladri è stato preso in consegna, i due giovani sono accusati di resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale.