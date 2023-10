Paura tra Tufello e Montesacro: prima l'inseguimento, poi abbatte un palo della luce

Pomeriggio di paura quello di ieri tra le strade dei quartieri Tufello e Montesacro. Un inseguimento tra i carabinieri e una Panda guidata da un 19enne, ha creato non pochi problemi tra via Capraia e viale Tirreno. Tutto ha inizio in via Capraia dove è presente un normale posto di controllo dei carabinieri. I militari intimano l'alt all'utilitaria, il giovane a bordo però lo ignora, accelera e scappa.

I carabinieri salgono in auto e iniziano l'inseguimento. Durante la corsa il giovane conducente della Panda prova a disfarsi di qualcosa, lo getta dal finestrino, ma i carabinieri lo notano. L'inseguimento prosegue fino a viale Tirreno, imboccando il quale l'auto sbanda colpendo prima una Punto in transito guidata da un 24enne e poi un palo della luce, finito abbattuto.

I carabinieri scendono e immediatamente bloccano il giovane. Dopo qualche minuto viene recuperato anche il contenuto di quanto lanciato fuori dall'auto poco prima: una bustina contenente dieci involucri di cocaina. Per lui è scattato l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.