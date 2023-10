Su un'auto rubata sfuggono all'alt dei carabinieri. Presi dopo un inseguimento

Un inseguimento lungo più di un chilometro, da viale Jonio a via Scarpanto, tra le strade del III municipio. Sirene spiegate che hanno attirato l'attenzione di tanti cittadini del Tufello, incuriositi su quello che stava accadendo. Ieri sera, venerdì 20 ottobre, poco dopo le 22 un uomo e una donna non si sono fermati all'alt dei carabinieri in viale Jonio. Alla vista dei militari, a bordo della Golf, hanno accelerato, iniziando una fuga.

Immediato è scattato l'inseguimento, conclusosi in via Scarpanto. Qui i carabinieri della stazione di Città Giardino hanno accertato che l'auto è risultata rubata a inizio mese a Cinecittà. I due sono stati bloccati e arrestati: dovranno rispondere dell'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e del furto dell'autovettura.