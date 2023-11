Gta Roma: fugge senza patente alla polizia, si scontra con auto e picchia agenti

Le strade di Roma, nella serata di giovedì 2 novembre, si sono trasformate in uno scenario simile a quello del noto videogioco Gta. Un inseguimento da film dal Torrino fino all'Aurelia, fuori dal grande raccordo anulare, con un ragazzo di 19 anni che per evitare l'arresto ha anche picchiato gli agenti della polizia di Stato.

Un tentativo vano però, perché il giovane è stato poi bloccato. È quanto successo intorno alle 22:30. La grande fuga del diciannovenne era iniziata in via della Grande Muraglia. Il ragazzo - nonostante non avesse mai preso la patente - era al volante di una Ford Fiesta. Una guida fin da subito spericolata la sua, tanto da attirare l'attenzione delle volanti della polizia che gli hanno intimato subito l'alt.

Il 19enne, di tutta risposta, ha invece ignorato la paletta della polizia, ha ingranato la marcia ed è fuggito. A quel punto ne è nato un inseguimento. Il giovane ha preso il grande raccordo anulare per poi uscire sull'Aurelia. Tallonato dalle forze dell'ordine ha fatto inversione a U tamponando un'auto con a bordo un uomo di 55 anni.

Dopo l'incidente, una nuova fuga questa volta a piedi. Raggiunto, il 19enne ha picchiato due agenti prima di essere definitivamente bloccato, portato in commissariato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Il 55enne, invece, è finito in ospedale in codice rosso per dinamica, all'Aurelia Hospital.