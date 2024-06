Fuga da film sullo scooter rubato, si schianta contro volante e si nasconde in un garage

Una fuga da film. A tutta velocità sulle strade della periferia est della Capitale a bordo di uno scooter rubato ha rischiato di provocare diversi incidenti e investire alcuni passanti. Terminata la fuga contro la volante che lo stava inseguendo non si è dato per vinto e si è nascosto in un garage, dove è stato poi scovato dagli agenti. Protagonista della corsa spericolata un giovane marocchino di 19 anni, con precedenti.

Sono stati gli agenti delle volanti a intercettare uno scooter percorrere a tutta velocità via dell'Acqua Vergine, in direzione di via Torrenova. Intimato l'alt dall'auto con l'accensione della sirena e del segnale luminoso lo scooterista, invece di fermarsi, ha accelerato ancora più forte scappando verso la zona di Torre Angela.

Risultato lo scooter rubato la corsa del giovane è proseguita per diversi chilometri. Via Torrenova, viale di Tor Bella Monaca, via Casilina, via Alcesti, via Atlante e via Achemenide. Un inseguimento a tutta velocità nel corso del quale il fuggitivo ha rischiato di provocare diversi incidenti. Poi ha preso contromano alcune strade bruciando semafori e incroci sino a imboccare via Ceglie Messapico. Una strada senza uscita.

Oramai in trappola il fuggitivo ha tentato un'ultima manovra ma si è schiantato contro la volante che lo stava inseguendo. Nonostante la caduta è scappato nuovamente a piedi. Scavalcate alcune recinzioni è poi arrivata sino a via Monte Sant'Angelo, dove si è nascosto dietro un'auto all'interno di un garage privato.

Oramai braccato si è scagliato contro i poliziotti che sono riusciti a bloccarlo non senza difficoltà. Identificato negli uffici del VI distretto Casilino di polizia è risultato gravato da una nota di ricerca per precedenti reati commessi lo scorso 20 di aprile in zona Montesacro.

Denunciato per ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale lo scooter, un Sym Symphony 125, è risultato rubato lo scorso mese di maggio nel Quartiere Trieste ed è stato sequestrato dalla polizia di Roma Capitale, in attesa di restituirlo al legittimo proprietario. Due agenti sono stati invece medicati in ospedale.