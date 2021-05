Inseguimento a Torre Angela, ignora l'alt e fugge su auto rubata

Un inseguimento tra le vie di Torre Angela. È quanto andato in scena nel pomeriggio di ieri quando un moldavo di 37 anni mentre era alla guida di un'auto, risultata poi rubata, giunto in via Calimera è incappato in un controllo alla circolazione stradale dei carabinieri.

Nonostante l'alt intimato dai militari, il conducente 37enne ha forzato il posto di controllo ed ha proseguito la corsa nel vano tentativo di far perdere le proprie tracce. Poco dopo, dopo aver abbandonato l'auto in viale Nusco, ha proseguito la fuga a piedi ma è stato raggiunto e bloccato definitivamente.

I successivi accertamenti, hanno permesso di accertare che l'auto era stata denunciata rubata lo scorso novembre a Rome est mentre, al suo interno, i carabinieri hanno trovato 5 dosi di cocaina del peso di circa 2 grammi, una batteria per auto elettriche e vari arnesi da scasso, il tutto posto sotto sequestro.

Dopo l'arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e ricettazione, il 37enne è stato condotto in caserma e successivamente, su disposizione dall'Autorità Giudiziaria, condotto presso il carcere di Rieti.