A bordo di una Smart non si ferma all'alt dei Carabinieri e crea il panico a Roma nord

Quando ha visto la paletta dei Carabinieri a pochi metri di distanza, invece di rallentare e accostare per sottoporsi ad un controllo, ha pigiato il piede sull'acceleratore ed è scappato via.

Nella mattinata di sabato 6 gennaio si sono creati momenti di panico a Isola Farnese, insediamento urbano de La Storta, sulla via Cassia. Un giovane di circa vent'anni, cittadino italiano, non si è fermato all'alt dei Carabinieri. Ne è nato un breve inseguimento, durante il quale la Smart FourFour ha compiuto manovre pericolose, rischiando di causare incidenti e investire pedoni.

Alla fine, l'uomo è stato fermato dalla pattuglia dei militari in via Gherardo Gherardi. Identificato, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Non solo: a bordo della macchina, i militari hanno rinvenuto alcune dosi di hahish. Ecco spiegato il motivo della tentata fuga.