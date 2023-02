In fuga sulla Smart speronano volanti e si schiantano contro guardrail

Un inseguimento da film. Oltre 8 chilometri in fuga su una Smart nel corso dei quali hanno speronato le volanti della polizia. Poi la fine della corsa, contro un guardrail su una delle rampe di accesso del Grande raccordo anulare. A finire in manette due uomini che hanno tentato di scappare con un carico di un etto e mezzo di hashish a bordo.

I fatti poco dopo le 21:00 di mercoledì 31 gennaio quando una pattuglia del commissariato Appio ha segnalato alla sala operativa una Smart Fourfour sospetta con due persone a bordo in via Roccca Priora, nella zona dei Colli Albani.

A raccogliere la chiamata i falchi della squadra mobile che, approfittando del fatto che per loro natura operano “in borghese”, si sono posti discretamente alle spalle dell’auto. L’intuizione si è rivelata giusta: fatti pochi chilometri, credendo di non essere visti, i due dall’auto in corsa hanno gettato una busta.

La sala operativa, nel frattempo, aveva dispiegato varie volanti per bloccare in sicurezza la citycar. Quando i poliziotti si sono palesati, per tutta risposta, il conducente del veicolo in fuga ha iniziato a speronare le auto della polizia cercando di farle uscire di strada. Poi l'inseguimento a tutta velocità sulla via Appia Nuova sino ad una delle rampe di accesso del Raccordo anulare, dove la loro corsa è finita contro il guardrail.

Nonostante l'incidente le due persone che si trovavano sulla Smart, un 23enne ed un 47enne entrambi italiani, hanno provato a scappare a piedi. Raggiunti dai poliziotti - dopo una colluttazione - i due sono stati definitivamente bloccati.

La busta che era stata lanciata fuori dall’auto conteneva 160 grammi di hashish ed alcuni grammi dello stesso stupefacente sono stati trovati nelle tasche di uno dei 2 fermati. Cinque agenti sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso e 2 auto della polizia sono state danneggiate.

Al termine degli accertamenti i 2 sono stati arrestati in flagranza di reato perché gravemente indiziati dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nonché detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La procura ha chiesto ed ottenuto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma la convalida della misura cautelare adottata dalla PG. Lo stesso giudice ha applicato per gli indagati ad uno gli arresti domiciliari e all’altro l’obbligo di presentazione alla polizia.