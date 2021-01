Con l'auto piena di hashish fugge all'alt dei carabinieri: preso dopo inseguimento sulla Tiburtina

In manette un 53enne. Sul mercato la droga avrebbe fruttato 70.000 euro

I Carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno arrestato un 53enne di Anzio, al termine di un concitato inseguimento sulla Tiburtina, in località Settecamini. L’uomo, alla guida di un lussuoso SUV, è stato notato da una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Settecamini, impegnata in un normale controllo della circolazione stradale, che gli ha imposto l’alt per controllarlo. Sembrava tutto procedere regolarmente quando, alla richiesta dei documenti, il 53enne, già noto alle forze dell’ordine, ha ingranato la marcia e si è dato alla fuga, quasi investendo il militare che lo stava controllando.

Subito è scattato l’allarme alla Centrale Operativa e la caccia all’uomo che, grazie all’intervento delle numerose pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Tivoli, fatte convergere in zona, la fuga si è conclusa poco dopo, in una via limitrofa all’imbocco del Grande Raccordo Anulare.

Messo in sicurezza il fuggitivo, i Carabinieri hanno scoperto il motivo della fuga: a bordo del veicolo, infatti, hanno rinvenuto una busta con 13 kg di hashish e circa 6000 euro in contanti, ritenuto il provento dell’attività di spaccio.

Lo stupefacente, che se immesso sul mercato avrebbe fruttato più di 70.000 euro, è stato sequestrato per poi essere distrutto, mentre il 53enne è stato arrestato e al termine del rito direttissimo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.