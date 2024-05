In due senza casco con il motorino rubato, fermati dopo inseguimento si scagliano contro i vigili

A bordo di un motorino rubato e senza casco, non si sono fermati all’alt degli agenti. Erano infatti in servizio di pattugliamento nei pressi di piazzale Ostiense, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del I gruppo Centro Storico, che, dopo un inseguimento, hanno bloccato e arrestato un ragazzo di nazionalità egiziana di 20 anni.

Il giovane era a bordo di un Piaggio Liberty, insieme a un’altra persona, senza indossare il casco obbligatorio, quando ha messo in atto un tentativo di fuga, dopo non essersi fermato all’alt intimato dalla pattuglia. I due, dopo aver abbandonato il motorino, hanno cercato di fuggire a piedi, ma il conducente è stato raggiunto e bloccato dagli operanti, che hanno inoltre appurato la provenienza furtiva del mezzo.

Nei confronti del ventenne è scattato l’arresto, poi convalidato dalla magistratura, per resistenza, lesioni e ricettazione. Gli agenti, che hanno dovuto ricorrere alle cure mediche a causa di alcuni colpi inferti dal ragazzo, hanno provveduto a rintracciare e riconsegnare il ciclomotore al legittimo proprietario, un cittadino italiano di 67 anni che, poche ore prima, ne aveva denunciato il furto avvenuto in via Labicana.