In fuga sullo scooter rubato, giovani ladri fermati dopo inseguimento e riaffidati ai genitori

Scorrazzavano a tutta velocità per le strade di Monteverde a bordo di uno scooter. L'andatura dei due giovani ha però insospettito una pattuglia di carabinieri della stazione Roma Gianicolense, mentre era in transito in via Felice Cavallotti, con i militari che gli hanno intimato l’alt.

Il giovane alla guida, ha ignorato il segnale di stop e ha continuato la corsa, ma i militari sono riusciti a fermare il motociclo con i due a bordo in via Federico Ozanam, con l’ausilio di un’altra pattuglia di carabinieri della compagnia Roma Trastevere, allertata poco prima.

Dopo una breve colluttazione, i militari hanno bloccato il conducente del mezzo, mentre il passeggero si è dato alla fuga a piedi per poi essere rintracciato e identificato poco dopo. Gli accertamenti dei militari dell'arma hanno fatto emergere che il ciclomotore sul quale i due ragazzi viaggiavano era stato denunciato rubato lo scorso 10 maggio nel quartiere Bravetta.

Mentre i due fermati sono stati identificati in due 14enni, i quali sono stati denunciati in stato di libertà per i reati di ricettazione e resistenza a un pubblico ufficiale per poi essere riaffidati ai rispettivi genitori.