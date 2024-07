In fuga sullo scooter rubato rischiano di investire clienti del pub, in tasca della droga

Una fuga a tutta velocità per le strade di San Lorenzo. Uno scooter che per un soffio non ha rischiato di travolgere gli avventori di un pub che si trovavano davanti al locale del quartiere universitario romano. Due giovani tunisini, di 21 e 23 anni, poi trovati con indosso la droga.

L'inseguimento ha preso vita intorno alle 3:00 della notte quando due ragazzi a bordo di un Honda Sh alla vista della polizia in piazza dell'Immacolata hanno cambiato strada. Una manovra sospetta, accesi i lampeggianti dalla polizia il motorino ha cominciato una pericolosa fuga a tutta velocità per San Lorenzo: largo degli Osci, via dei Volsci, via di Porta Labicana, via dei Latini, piazzale del Verano e poi la Tiburtina dove la volante del commissariato San Lorenzo li ha bloccati.

Scappati a piedi i due giovani sono stati raggiunti dai poliziotti contro i quali si sono poi scagliati con calci e pugni. Bloccati non senza difficoltà sono stati identificati in due tunisini di 21 e 23 anni. Nelle tasche dosi di hashish, cocaina, soldi e un bilancino di precisione.

Arrestati per resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale e per detenzione ai fini di spaccio. E denunciati per la ricettazione del motorino, risultato rubato due giorni prima nel quartiere di Prati i due agenti sono dovuti ricorrere alle cure dell'ospedale.