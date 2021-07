Fast and Furious San Basilio: fuga da film nel traffico cittadino, poi lo schianto contro due auto

Dall'auto in fuga sono scesi due uomini, uno è stato bloccato dalle forze dell'ordine. Si indaga per capire come mai i due siano fuggiti

Mattinata di paura a San Basilio dove due uomini a bordo di una Fiat Punto hanno seminato il panico nel quartiere, fuggendo e, dopo un inseguimento con i carabinieri, hanno terminato la loro corsa schiantandosi contro due auto. A ricostruire quando accaduto sono stati i militari dell'Arma che sono riusciti a bloccare - con il supporto della polizia di Stato - uno dei fuggiaschi, mentre il complice è ancora ricercato.

I fatti sono andati in scena intorno alle 9:30 del mattino, in pieno giorno con il traffico locale già nel vivo. All'altezza della via Tiburtina, i militari del Nucleo Radiomobili hanno intercettato una Fiat Punto con una targa sospetta iniziando così prima a seguirla per poi affiancarsi intimando l'alt. Il conducente alla guida dell'auto fingendo una frenata, ha decelerato per poi ingranare la marcia e fuggire in direzione di via del Casale di San Basilio.

Dopo una serie di manovre spericolate e sorpassi, la Fiat Punto in fuga si è schiantata contro due auto all'altezza dell'incrocio tra via Poggio Bracciolini e via Nicola Maria Nicolai. Un incidente che, secondo una prima ricostruzione, non avrebbe provocato feriti gravi solamente per un fortuito caso. Dalla vettura sono quindi scesi due uomini, scappati poi a piedi e rincorsi dai carabinieri. Uno dei due, un appartenente ad una nota famiglia nomade, è stato fermato anche grazie al supporto di alcuni agenti della polizia di Stato del commissariato San Basilio giunti a supporto dei militari dell'Arma.

Senza patente, l'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e la sua posizione resta al vaglio degli inquirenti. L'altro, il complice, è invece riuscito a scappare. Sulle sue tracce i carabinieri del Nucleo Radiomobile. Chi indaga dovrà anche determinare se l'auto in fuga fosse in rubata o meno, e - soprattutto - la motivazione che ha spinto i due a fuggire davanti l'alt delle forze dell'ordine.