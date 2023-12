Evitano l'alt e si schiantano contro vettura in sosta: nascondevano droga e soldi

Sembrava un incidente, con un'auto che sbandando era andata a finire contro una vettura parcheggiata. La storia, invece, racconta altro. Siamo in via Casale di San Basilio. Intorno alle 21 una coppia a bordo di una Fiat Panda presa a noleggio, una 38enne e un 46enne, hanno evitato l'alt intimato dai carabinieri della stazione San Basilio.

A quel punto ne è nato un inseguimento, con la coppia che si è poi scontrata con un'auto in sosta in via Nicola Maria Nicolai. I due, illesi, sono stati così bloccati dai militari. Durante la fuga avevano lanciato una busta piena di cocaina, poi recuperata. In auto avevano 1700 euro in contanti.