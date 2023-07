In fuga sulla Roma-Fiumicino nasconde l'hashish sotto al sedile della Clio

In auto di notte in un'area isolata, nella zona della Fiera di Roma, a Ponte Galeria. Alla guida della vettura sospetta un ragazzo, che alla vista della volante della polizia in servizio di controllo del territorio ha ingranato la marcia al fine di eludere un eventuale controllo. Da qui l'inseguimento con i poliziotti che hanno poi trovato nella macchina - una Renault Clio - oltre 4 etti di hashish. A finire in manette un 29enne.

Sono le 22:30 del 24 luglio quando gli agenti di una volante dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno notato l'utilitaria francese in via Ugo Tiberio. Poi la fuga, terminata sull'autostrada Roma-Fiumicino. Sottoposto a controllo, nella Clio i poliziotti hanno trovato, sotto al sedile passeggero sottovuoto in una busta frigo, diversi panetti di hashish per un totale di 430 grammi di "fumo".

Identificato il conducente in un 29enne italiano residente ad Aprilia, in provincia di Latina, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio in attesa di convalida.