Inseguimento da film in autostrada, presa banda di ladri

Inseguimento da film giovedì mattina sull'autostrada Roma-Civitavecchia dove quattro cittadini sudamericani a bordo di un'auto, sono fuggiti dai carabinieri dopo aver tentato di rubare all'interno di un'altra vettura nel parcheggio di un supermercato di Santa Severa.

I quattro, scoperti dai militari, sono scappati rischiando pià volte l'incidente in autostrada con sorpassi e manovre pericolose. Bloccati all'altezza del chilometro 34 e 500, si sono opposti al fermo e sono dunque stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale. I quattro sono stati anche denunciati per per tentato furto aggravato in concorso e porto abusivo di arnesi da scasso. In auto avevano decine di portafogli, arnesi da scasso e droga.