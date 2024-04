Inseguito da un passante dopo aver rapinato una donna si schianta con lo scooter

Inseguito da un passante dopo aver rapinato una donna si è schiantato con lo scooter ed è stato poi arrestato dalla polizia. Succede al Portuense dove gli agenti del commissariato Monteverde, su disposizione della sala operativa, sono intervenuti in vicolo Della Serpe per una segnalazione al 112 di una rapina ai danni di una donna.

Nello specifico, un uomo a bordo di uno scooter ha rapinato la donna dei suoi effetti personali per poi darsi alla fuga ma, in quel frangente, un passante lo ha inseguito. Durante il breve inseguimento, l’uomo ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale perdendo il controllo del motorino e cadendo rovinosamente a terra per poi proseguire la fuga a piedi.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato per poi accompagnarlo presso gli uffici del commissariato per le attività di rito. La magistratura ha poi convalidato l’arresto.